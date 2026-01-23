Close Menu

    Promillegrenze für Radfahrer: Union will Verschärfung » Nachrichten

    News Redaktion
    Zwei Männer auf Fahrrad (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Zwei Männer auf Fahrrad (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union hält eine schärfere Promillegrenze für Radfahrer für zwingend notwendig und fordert zugleich höhere Bußgelder.

    Der Verkehrspolitiker Christoph Ploß (CDU) sagte der "Rheinischen Post" (Samstag): "Es darf nicht sein, dass man ohne Konsequenzen sturzbetrunken mit dem Rad herumfahren kann."

    Ploß ergänzte: "Denn dabei werden vor allem Fußgänger, aber auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Promillegrenze für Radfahrer sollte deutlich gesenkt werden."

    Darüber hinaus sagte Ploß, dass auch die Strafen für Trunkenheit auf dem Rad verschärft werden müssten. "Die Bußgelder für betrunkene Rambo-Radler sollten erhöht werden", sagte das Mitglied des Verkehrsausschusses des Bundestages.

    Laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag des Deutschen Verkehrssicherheitsrates spricht sich eine Mehrheit für eine schärfere Promillegrenze für Radfahrer aus.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar