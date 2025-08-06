ProSiebenSat.1-Spitze gibt grünes Licht für Übernahme durch MFE

Unterföhring (dts Nachrichtenagentur) – Die Spitze von ProSiebenSat.1 hat grünes Licht für die Übernahme durch den italienischen Berlusconi-Konzerns MFE gegeben. Man empfehle den Aktionären, das nachgebesserte Übernahmeangebot anzunehmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Vorstand und Aufsichtsrat begrüßten die Erhöhung der ursprünglichen MFE-Angebotsgegenleistung, welche das langfristig angelegte Investment und fortgesetzte Engagement von MFE in ProSiebenSat.1 unterstreiche, hieß es. Man sei der Ansicht, dass die geänderte Angebotsgegenleistung von MFE angemessen sei. Diese Einschätzung werde jeweils durch entsprechende Opinions von Morgan Stanley als Berater des Vorstands und Goldman Sachs als Berater des Aufsichtsrats bestätigt.

Die Annahmefrist für das geänderte Angebot von MFE endet, sofern sie nicht gesetzlich verlängert wird, am 13. August um 24:00 Uhr. Das Angebot unterliegt anschließend einer weiteren Annahmefrist von zwei Wochen.