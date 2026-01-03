Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 hat die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn einen neuen Tiefststand erreicht. Im Fernverkehr betrug sie nur noch 60,1 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 62,5 Prozent.

Ein Bahnsprecher bestätigte gegenüber der "Bild am Sonntag" die schlechten Jahreszahlen für 2025 und sagte: "Auch wenn über Nacht keine Wunder zu erwarten sind, startet die Deutsche Bahn nun in eine neue Phase: leistungsstärker, verlässlicher und entschlossen, die Qualität für die Fahrgäste dauerhaft und spürbar zu verbessern."

Mit den Investitionen des Bundes in Höhe von 23 Milliarden Euro allein im Jahr 2026 und dem von der neuen Bahnchefin Evelyn Palla eingeleiteten Reformkurs des DB-Konzerns solle nun die Trendwende eingeläutet werden, hieß es weiter.