Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Die Alternative-Rock-Band “Donots” steht mit “Heut ist ein guter Tag” an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Das Quintett setzt sich damit gegen Sänger Joel Brandenstein (“Schwarz & Bunt”, zwei) und “Die Ärzte” durch, die dank einer Vinyl-Sonderauflage von “Le Frisur” zurück an die dritte Stelle klettern.

Auf den Plätzen vier und fünf folgen Prinz Pi (“ADHS”) und Elif (“Endlich tut es wieder weh”). In den Single-Charts bleiben Udo Lindenberg und “Apache 207” mit “Komet” auf Platz eins. Miley Cyrus steht mit “Flowers” auf Rang zwei, Ayliva und Mero landen mit “Sie weiß” auf dem dritten Rang. Dahinter steigt Nina Chuba mit “Mangos mit Chili” neu auf Platz vier ein. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.