Moskau (dts Nachrichtenagentur) – Russlands Präsident Wladimir Putin hat versprochen, dass sein Land alle Energieexporte aufrechterhalten wird. „Wir erfüllen alle unsere Verpflichtungen zur Lieferung von Energieressourcen“, wird er bei einem Treffen mit Regierungsmitgliedern am Donnerstag von russischen Medien zitiert. „Wir liefern vollständig alles, was wir liefern müssen, wir liefern an unsere Hauptverbraucher sowohl in Europa als auch in anderen Regionen der Welt“, so Putin.

„Sogar das GTS der Ukraine ist zu 100 Prozent im Rahmen unserer Verträge ausgelastet. Es ist erstaunlich, aber es ist eine Tatsache. Wir tun das alles“, sagte der Regierungschef. Man werde sich auch insgesamt nicht nach außen verschließen. „Wir sind offen für die Zusammenarbeit mit all unseren ausländischen Partnern, die das wollen“, sagte Putin.