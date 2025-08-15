Putin und Trump starten in Alaska Gespräche über Ukraine

Anchorage (dts Nachrichtenagentur) – Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump sind wie vereinbart am Freitag in Alaska zusammengetroffen, um über die Ukraine zu sprechen.

Trump und Putin gingen nach der Landung auf einem Militärflughafen bei Anchorage fast zeitgleich aus ihren Flugzeugen die Gangway herunter und trafen sich für die Begrüßung direkt auf dem Rollfeld. Anschließend stieg Putin überraschend in das „Beast“ ein, die schwer gepanzerte Limousine des US-Präsidenten und fuhr, neben Trump auf der Rückbank sitzend, sichtlich gut gelaunt zum eigentlichen Tagungsort.

Das ursprünglich als 4-Augen-Gespräch mit Dolmetschern erwartete Treffen wurde unterdessen zu einem Austausch mit mehreren Teilnehmern ausgebaut. Auf US-Seite nahmen mindestens auch noch Außenminister Marco Rubio und der Sonderbeauftragte Steve Witkoff teil, auf russischer Seite unter anderem auch Außenminister Sergei Lawrow. Für 1:30 Uhr deutscher Zeit ist eine Pressekonferenz geplant. Der Kreml hatte zuvor allerdings mitgeteilt, das Gespräch könne sieben Stunden dauern – ein Ende läge demnach erst nach deutscher Zeit am frühen Samstagmorgen.