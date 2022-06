New York (dts Nachrichtenagentur) – Der ehemalige R&B-Musiker R. Kelly ist im Missbrauchsprozess gegen ihn zu einer Haftstrafe von 30 Jahren verurteilt worden. Ein Gericht in New York legte am Mittwoch dieses Strafmaß fest, nachdem Kelly bereits im September von einer Jury in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden war. Zu den Anschuldigungen gehören etwa die sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Kidnapping und Bestechung.

Seine Anwälte hatten bereits angekündigt, gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen. Neben New York gibt es auch in den US-Bundesstaaten Illinois und Minnesota Anklagen gegen den 55-Jährigen. Vor dem Prozess feierte er eine enorm erfolgreiche Gesangskarriere, verkaufte mehr als 140 Millionen Tonträger und gehört damit zu den erfolgreichsten Musikern der Gegenwart.