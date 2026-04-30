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    Rangeleien mit der Polizei zum Start der Walpurgisnacht in Berlin » Nachrichten

    News Redaktion
    Linke Demo am 30.04.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Linke Demo am 30.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die berüchtigte Walpurgisnacht in Berlin hat mit kleineren Rangeleien mit der Polizei begonnen. Bei einer Demo unter dem Motto "Take back the Night" zogen mehrere tausend linke Demonstranten durch die Bezirke Neukölln und Kreuzberg und skandierten unter anderem "Zu viele Einzelfälle" und Schmährufe gegen die Polizei.

    Dabei wurde Pyrotechnik gezündet und es kam zu Handgreiflichkeiten, mindestens eine Frau mit Pali-Tuch wurde nach Angaben eines dts-Reporters vorübergehend von der Polizei festgenommen. Der Aufzug wurde von der Versammlungsleitung kurz vor dem geplanten Ende als beendet erklärt, die meisten Teilnehmer entfernten sich danach relativ schnell und friedlich.

    In Berlin kommt es seit Jahrzehnten in der Nacht zum 1. Mai und nochmals am Abend des 1. Mai zu Zusammenstößen zwischen linken Demonstranten und Polizei. Tendenziell hat die Gewalt in den letzten Jahren aber deutlich nachgelassen.

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