Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat eine stärkere militärische Eigenständigkeit Europas gefordert. "Wir müssen auf unseren eigenen Füßen stehen", sagte Rasmussen dem Magazin "Politico".

Die Nato bleibe zentral für die Sicherheit. "Die Nato bleibt der Grundpfeiler der europäischen Sicherheit", sagte er. Zugleich müsse sich das Bündnis verändern. "Wir brauchen eine europäische Nato", sagte Rasmussen.

Kurzfristig bleibe Europa abhängig von den USA. "Kurzfristig werden wir immer noch abhängig sein von den Vereinigten Staaten", sagte er. Langfristig müsse Europa jedoch selbst handlungsfähig werden. Ziel sei es, Waffen und Munition produzieren zu können, die in Europa genutzt werden können, ohne abhängig von den USA zu sein, sagte Rasmussen. Die Reduzierung der US-Präsenz in Europa bewertet er als Chance. "Wir sollten es als Chance nehmen", sagte er.