Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) setzt die Sendung “Chez Krömer” ab. Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Montag mit. Die Folge mit dem Comedian Faisal Kawusi sei die letzte Ausgabe, so der RBB. Die hatte mit einem Eklat geendet, Kurt Krömer hatte das Interview mit Kawusi verärgert vorzeitig abgebrochen und danach in die Kamera gesagt, er müsse das Konzept der Sendung überdenken.

“Mir war klar, dass `Chez Krömer` kein Format ist, das ewig laufen wird”, ließ sich Krömer nun zitieren. “Dass es am Ende dann doch 41 Folgen geworden sind, hat mich selbst überrascht. Mein Bedarf an Arschlöchern ist damit gedeckt.” Die Beziehung zwischen dem RBB und Krömer sei geklärt – “sie sind und bleiben Freunde”, teilte der RBB weiter mit. Die von Friedrich Küppersbusch produzierte Sendung war in der Vergangenheit mit zwei Grimme-Preisen ausgezeichnet worden.