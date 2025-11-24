Kingston (dts Nachrichtenagentur) - Der Reggae-Musiker Jimmy Cliff ist tot. Der Jamaikaner starb im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung, teilte seine Familie am Montag mit.
Der aus dem Ska-Genre stammende Cliff trug mit Hits wie "Reggae Night", "I Can See Clearly Now" und "You Can Get It If You Really Want" zur internationalen Popularität der Reggae-Musik bei.
Darüber hinaus förderte er auch den späteren Weltstar Bob Marley. Cliff wurde für sieben Grammys nominiert und gewann zweimal in der Kategorie "Bestes Reggae-Album".