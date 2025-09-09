Close Menu
    Nachrichten

    Regierende Sozialdemokraten gewinnen Parlamentswahl in Norwegen

    News Redaktion
    Jonas Gahr Store (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Jonas Gahr Store (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Oslo (dts Nachrichtenagentur) – Aus den Parlamentswahlen in Norwegen ist die Regierungspartei von Ministerpräsident Jonas Gahr Store als Sieger hervorgegangen. Laut vorläufigem Endergebnis der Wahlbehörde kommt Stores Partei auf 28,2 Prozent aller Stimmen.

    Der von Stores Arbeiterpartei angeführte Mitte-Links-Block erhält 87 von 169 Sitzen im Parlament, während das Mitte-Rechts-Bündnis auf 82 Mandate kommt. Gut lief die Wahl allerdings auch für die rechte Fortschrittspartei, die mit 23,9 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis erreichte.

    Es wird erwartet, dass Store als Chef einer Minderheitsregierung im Amt bleibt, wobei er auf die Unterstützung weiterer Parteien angewiesen ist.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar