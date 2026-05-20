Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Auswärtige Amt hat besorgt auf Berichte reagiert, wonach China heimlich russische Soldaten für den Ukraine-Krieg ausbilden soll.

"Wir kennen diese Berichte, dass China mutmaßlich russische Soldaten ausgebildet haben soll", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. Man nehme alle Berichte über die Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und alles, was damit befasst ist, was Drittstaaten unternehmen, um Russland im Krieg in eine bessere Lage zu versetzen, "sehr ernst".

Russland sei die größte Bedrohung der euro-atlantischen Sicherheit. "Alles, was Russland in die Lage versetzt, diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine weiterzuführen, ist auch eine Bedrohung für die europäische Sicherheit und für unsere Sicherheit in Deutschland", so der Sprecher. "Und Chinas entscheidende und wachsende Unterstützung für Russlands Angriffskrieg betrifft damit auch unsere Sicherheit."