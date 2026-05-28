Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung erwartet, dass es für Flugreisen Anfang Sommer keinen Kerosinmangel geben wird. "Bis mindestens Ende Juni ist die Versorgung mit Kerosin für alle deutschen Urlauber sichergestellt", sagte der Tourismuskoordinator der Bundesregierung, Christoph Ploß (CDU), der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgaben).

Auch für die Wochen danach habe man derzeit keine Hinweise darauf, dass das Kerosin an den deutschen Flughäfen ausgehe. Trotz der Krise im Nahen Osten gebe es dank höherer Produktion in deutschen und internationalen Raffinerien sowie zusätzlicher Importe nach Deutschland keine Versorgungsprobleme.

"Falls sich die Versorgungslage verschlechtern sollte, haben wir die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Wir stehen hierzu auch im ständigen Austausch mit den Fluggesellschaften sowie der Reise- und Energiewirtschaft", sagte Ploß.

Zuvor hatte die Luftfahrtbranche bereits versichert, dass es über den Sommer keinen Kerosinmangel geben werde.