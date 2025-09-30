Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Bundesregierung hat am Dienstagvormittag ihre zweitägige Kabinettsklausur in der Villa Borsig am Tegeler See in Berlin gestartet.

Wie aus Regierungskreisen verlautete, soll es am ersten Tag um den Stand der deutschen Wettbewerbsfähigkeit gehen. Die Minister hören sich einen Impulsvortrag von Markus Brunnermeier an, der Professor an der Princeton University ist. Weitere Wortbeiträge werden von Grazia Vittadini von der der Lufthansa Group und Gerd Chrzanowski von der Schwarz-Gruppe erwartet.

Am Mittwoch spricht Digitalisierungsminister Karsten Wildberger über die geplante „Staatsmodernisierung“, anschließend ist noch eine reguläre Kabinettsitzung geplant.