Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will die Anwendungsdauer des Industriestrompreises über 2028 hinaus verlängern und den Kreis der dafür beihilfeberechtigten Unternehmen ausweiten. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWE) bestätigte auf Anfrage des Newsletters "Energie und Klima" des "Politico" entsprechende Gespräche mit der EU-Kommission.

"Eine Ausweitung des beihilfeberechtigten Kreises oder eine Verlängerung der Laufzeit über die derzeit vorgesehenen drei Jahre hinaus ist jedoch nur auf Grundlage entsprechender Entscheidungen der Europäischen Kommission möglich", sagte die Sprecherin. "Gespräche hierzu laufen, ohne dass deren Ergebnis vorweggenommen werden kann."

Die EU-Kommission bestätigte auf Anfrage lediglich, sich mit der Bundesregierung im "engen und konstruktiven Kontakt" zum Industriestrompreis zu befinden. Laufende Gespräche mit Mitgliedstaaten würden darüber hinaus nicht kommentiert, teilte ein Sprecher mit.

Auch das deutsche Wirtschaftsministerium lieferte keine Details dazu, bis wann genau die von Berlin angestrebte Verlängerung des Industriestrompreises gelten soll.