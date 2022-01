Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Stefan Schwartze (SPD), hat sich wegen der rasant steigender Corona-Ansteckungszahlen für eine Vorrangregelung bei der Vergabe von PCR-Testkapazitäten ausgesprochen. „Angesichts der hohen Infektionszahlen und der damit verbundenen stark gestiegenen Inanspruchnahme von PCR-Tests ist meines Erachtens eine Priorisierung notwendig“, sagte Schwartze den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). Ziel eines solchen Vorgehen sei es, „eine Überlastung der Kapazitäten der Labore zu verhindern“.

Der SPD-Politiker sprach sich dafür aus, die verfügbaren Kapazitäten an PCR-Tests vorrangig „für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den ambulanten und stationären Pflege- und Gesundheitseinrichtungen mit direktem Patientenkontakt“ zur Verfügung zu stellen. Auch Beschäftigung der so genannten kritischen Infrastruktur sollten Priorität haben, sagte Schwartze.