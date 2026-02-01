Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesverteidigungsministerium arbeitet an einer Verbesserung der Internetverbindungen an Bord der Regierungsmaschinen. Nach diversen Meldungen über Ausfälle oder Störungen des Internets an Bord der Flugbereitschaft will das Ministerium eine leistungsstärkere Internetverbindung testen, um eine stabilere Verbindung an Bord sicherzustellen, berichtet der "Spiegel".

Im Verteidigungsministerium wurde das geplante Upgrade demnach bestätigt. "Wir testen im Februar und März eine leistungsfähigere Internet-Option unseres aktuellen Providers für zunächst eine A350", hieß es. Nach Angaben des Anbieters sei durch das bessere Angebot "eine wesentlich höhere Übertragungsrate und eine höhere Priorisierung beim Aufbau der Satellitenverbindung" möglich, so könnten temporäre Ausfälle in Zukunft verhindert werden.

In den letzten Monaten hatte es immer wieder Ausfälle der Internetverbindung an Bord der weiß lackierten Flieger der Flugbereitschaft gegeben. So konnten sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und sein Team auf einem Flug nach Indien nicht online über die Lage im Iran informieren. Solche Blindflüge gelten angesichts der weltweiten Krisen als misslich.