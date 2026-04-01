Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat nach der Frühjahrsprojektion der Wirtschaftsinstitute eine "Fitnesskur" und einen neuen Kampfgeist gefordert. "Deutschland muss wieder gewinnen wollen", sagte die Ministerin dem Nachrichtensender "Welt".

"Wichtig ist, dass wir die lange geplanten Reformen, die über den Koalitionsvertrag hinausgehen, endlich in Angriff nehmen." Der Bundeskanzler und auch der Bundesfinanzminister hätten Vorschläge unterbreitet. "Wir müssen dieses Land wieder fit machen. Die sozialen Sicherungssysteme dürfen nicht zu noch mehr Kosten führen und den Faktor Arbeit belasten. Wir müssen unser Arbeitsrecht flexibler gestalten. Die Lebensarbeitszeit muss insgesamt angehoben werden und wir müssen auf Forschung und Innovation setzen."

Dazu komme, dass sie selbst Vorschläge gemacht habe, wie man die hohen Energiekosten in den Griff bekomme. "Es ist ein großes Reformpaket, was wir uns vornehmen müssen. Deutschland muss wieder gewinnen wollen. Dafür brauchen wir eine Fitnesskur, und diese kriegen wir nur mit umfassenden Strukturreformen, die wir uns vorgenommen haben, bis zum Sommer durchzuziehen."