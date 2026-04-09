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    Reiche: Gasspeicher werden im Winter "gut gefüllt" sein » Nachrichten

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    Gasspeicher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Gasspeicher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sieht die Versorgung mit Erdgas auch für den nächsten Winter als gesichert an.

    "Die deutschen Gasspeicher füllen sich durch normales Marktgeschehen", sagte sie dem Nachrichtenmagazin Focus. Sie seien zu rund 70 Prozent vorgebucht. Das Gas werde die Speicher auch erreichen, weil die Lieferungen breit diversifiziert seien. "Die Gasspeicher werden also zum Beginn des nächsten Winters gut gefüllt sein. Ich sehe auf absehbare Zeit keinen Gas-Engpass", so Reiche weiter.

    Der Füllstand der deutschen Erdgasspeicher liegt aktuell auf einem historisch niedrigen Niveau. Zu Wochenbeginn waren die Speicher nur zu knapp 23 Prozent gefüllt, gut 17 Prozent unter dem langjährigen Mittel. Vor dem Hintergrund der wochenlangen Blockade der Straße von Hormus im Persischen Golf war auch die Sorge vor einer Gasknappheit laut geworden.

    Das Bundeswirtschaftsministerium plant ein Instrument, um im Krisenfall die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. "Wir prüfen sehr genau, welches Kriseninstrument geeignet ist", sagte Reiche. "Was es zu vermeiden gilt, ist eine Vermischung von normalem Marktgeschehen und einem Vorsorgeinstrument für außergewöhnliche Krisen, wie etwa Sabotageakte."

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