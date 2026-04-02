Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Trotz Berichten, wonach erste Öltanker auf dem Weg nach Europa umgekehrt sind, um stattdessen andere Ziele anzusteuern, rechnet Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) nicht mit Engpässen bei der Energieversorgung.

"Die Versorgung mit Sprit und Gas ist gesichert", sagte die CDU-Politikerin dem Nachrichtenmagazin "Focus". "Unsere Energielieferketten sind diversifiziert. Weniger als acht Prozent des europäischen LNG-Imports kommen aus dem Persischen Golf, beim Öl sind es nur rund fünf Prozent."

Auch bei Kerosin und Diesel stünden ausreichende Mengen zur Verfügung. "Ganz anders sieht es allerdings in Asien aus, das ganz bedeutend von der Golfregion abhängt", fügte Reiche hinzu. "Wir geben deswegen gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft behutsam einen Teil unserer Reserven frei, um die Knappheiten im asiatischen Raum und damit auch die internationalen Rohölpreise zu dämpfen."