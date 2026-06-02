Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) holt einen neuen Chef für ihre Leitungsabteilung ins Haus.

Nach Informationen des "Handelsblatt" übernimmt Jan Dietrich Müller den Posten im Ministerium. Müller war über mehrere Jahre Kommunikationschef beim Rückversicherer Swiss Re. Zuletzt nahm sich der studierte Philosoph eine Auszeit.

Müller folgt auf Yvonne Schreiber, die vor einem Jahr nach Reiches Amtsantritt zur Abteilungsleiterin aufgestiegen war, nachdem sie den Übergang für die neue Ministerin gemanagt hatte. Schreiber wurde aber später abberufen. Ursprünglich sollte Reiches Vertrauter Erik Voigt, bislang Schreibers Stellvertreter, zum Abteilungsleiter aufsteigen, doch aus seinem Aufstieg wird nun offenbar nichts mehr. Stattdessen übernimmt mit Müller eine externe Kraft.