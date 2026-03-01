Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) dringt auf Freihandelsabkommen mit Malaysia und Indonesien, um den Folgen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zu begegnen.

‚Wir haben im Moment deutliche Verluste im Handel mit den USA`, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagsausgaben). ‚Die negativen Auswirkungen der US-Zollpolitik spüren nicht nur die US-Unternehmen und -verbraucher in Form von höheren Preisen, sondern die spüren auch unsere exportorientierten Unternehmen.` Unsicherheiten darüber, was eigentlich gelte, schadeten der Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks.

Reiche rief zum Abschluss weiterer Freihandelsabkommen auf. ‚Malaysia, Indonesien und andere stehen als Handelspartner in den Startlöchern`, sagte sie. ‚Die Abkommen müssen schnell abgeschlossen und mit Leben gefüllt werden.`.