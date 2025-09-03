Close Menu
    Reichinnek beklagt zunehmende Anfeindungen

    News Redaktion
    Heidi Reichinnek (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Heidi Reichinnek (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Heidi Reichinnek, beklagt sich über zunehmende Anfeindungen. „Das betrifft alle, die in der Politik zu tun haben – aber vor allem Frauen“, sagte die Politikerin dem „Stern“. „Es ist wirklich krass, was da an Angriffen kommt: an Beleidigungen, an Herabwürdigungen, an Abwertungen von Intellekt oder Aussehen.“

    Darüber hinaus gebe es „sehr konkrete sexuelle Anspielungen“ oder Bedrohungen wie: „Ich wünsche dir, dass dir jemand auf dem Heimweg begegnet.“ Reichinnek bestätigte, dass sie auch direkte Morddrohungen erhalte. „Ich bekomme alles, was man sich vorstellen kann.“ Zwar halte sie sich für „einigermaßen robust“. Doch ohne ihr Team könnte sie die Angriffe nicht aushalten.

