Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Rentenkommission der Bundesregierung soll ihre Empfehlungen für die Reform der Alterssicherung schon am Dienstag kommender Woche (23. Juni) an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) oder Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) übergeben.

Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Kreise der Kommissionsmitglieder. Ursprünglich geplant war der 29. Juni.

Das verschafft der Regierungskoalition mehr Zeit, um wie angekündigt noch vor dem Sommer ein großes Reformpaket für die Bereiche Steuern, Renten, Arbeitsmarkt und Bürokratie zu schnüren. Am 1. Juli will Merz mit den Partei- und Fraktionsvorsitzenden seiner Koalition und den wichtigsten Regierungsvertretern dafür in Klausur gehen. Daher hatte die Regierung darauf gedrungen, dass die Rentenkommission ihre Arbeit früher beendet als ursprünglich geplant.