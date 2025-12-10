Close Menu

    Rentenversicherung: Reha-Bedarf steigt auf Vor-Pandemie-Level » Nachrichten

    News Redaktion
    Rentenversicherung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Rentenversicherung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesweit steigt der Bedarf an Reha-Leistungen. "2024 wurden mehr als eine Million medizinische Reha-Leistungen durchgeführt", heißt es in einer Auswertung der Deutschen Rentenversicherung (DRV), über die die "Rheinische Post" (Mittwochausgabe) berichtet. "Im Jahr zuvor waren es rund 994.000. Die Zahl hat damit wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht." Hinzu kommen 118.000 Leistungen zur beruflichen Reha wie Umschulungen oder technische Ausstattung des Arbeitsplatzes.

    Der Anstieg der Fälle führt zu steigenden Kosten. "Die Ausgaben für Reha beliefen sich 2024 auf 8,3 Milliarden Euro, 850 Millionen mehr als 2023. Davon entfielen 5,8 Milliarden auf die medizinische Rehabilitation und 840 Millionen auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben", heißt es weiter. Die restlichen Ausgaben setzten sich zusammen aus Übergangsgeldern und Sozialversicherungsbeiträgen für Rehabilitanden.

    "Als Rentenversicherung haben wir den Auftrag, berufliche Teilhabe zu sichern. Gleichzeitig stärken wir die Wirtschaft, indem wir dazu beitragen, dass Fachkräfte im Beruf verbleiben", sagte Uwe Hildebrandt, Vorsitzender der DRV-Bundesvertreterversammlung, der Zeitung. Mit dem Wandel der Arbeitswelt gewinne die Reha weiter an Bedeutung, so Uwe Hildebrandt.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar