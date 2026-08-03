Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Das Verhältnis zwischen dem Fifa-Präsidenten Gianni Infantino und dem Deutschen Fußballbund ist schwer beschädigt. Im "Stern" spricht DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig von einem "irreparablen Vertrauensverlust" durch Infantinos Versuch, WM-Anteile an private Investoren zu verkaufen.

Die Uefa hatte sich in einer Stellungnahme ungewöhnlich deutlich gegen die Pläne des Fifa-Chefs ausgesprochen. Für Rettig war der Bruch unvermeidbar: "Der Konflikt zwischen Uefa und Fifa schwelt schließlich seit Jahren."

Kritikern, die der Meinung sind, der DFB habe Infantino in den vergangenen Jahren zu viel durchgehen lassen, widerspricht er: Man müsse unterscheiden zwischen dem, was öffentlich wahrgenommen werde, und dem, was tatsächlich in den Gremien diskutiert werde. "Dort ist durchaus kontrovers über verschiedene Themen gesprochen worden."

Rettig spricht sich nicht grundsätzlich gegen Investoren im Fußball aus. "Aber man muss sich immer fragen: Was ist eigentlich das Motiv eines Investors?" Es gehe nicht in erster Linie um Gewinnmaximierung, so Rettig, der bereits in der Bundesliga als Manager für Freiburg, Köln und Augsburg arbeitete. "Die Rendite im Fußball ist eine emotionale. Und keine wirtschaftlich-finanzielle."