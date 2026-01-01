Close Menu

    Rhein fordert nationalen Kraftakt für Erhalt des Sozialstaats » Nachrichten

    News Redaktion
    Boris Rhein (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Boris Rhein (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) fordert von den eingesetzten Reformkommissionen zu Rente, Gesundheit und Sozialstaat zügige und konkrete Ergebnisse und stimmt die Bevölkerung auf Einschnitte ein.

    "Die eingesetzten Reformkommissionen müssen zügig Ergebnisse vorlegen", sagte Rhein der "Bild". "Wir brauchen ein mutiges Reformpaket, um die Sozial- und Gesundheitsausgaben deutlich zu senken, die Finanzierung und Qualität der Pflege nachhaltig zu stärken und unser Rentensystem generationengerecht neu aufzustellen."

    Dabei gelte, so der CDU-Politiker: "Was keinem etwas abverlangt, ist nicht ambitioniert genug und wird nicht reichen. Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung, um wichtige Errungenschaften wie unseren Sozialstaat zu erhalten und auch für kommende Generationen zu sichern."

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar