    Rhein mahnt CDU bei Reformdebatten zur Rücksicht auf Wahlkämpfer » Nachrichten

    Foto: Boris Rhein (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat seine Partei bei Reformdebatten zu mehr Rücksicht auf die Wahlkämpfer in der Partei aufgerufen. "Das ist immer ein gutes Rezept, um Wahlen zu gewinnen", sagte er dem Focus. "Unsere Kandidaten müssen doch wenigstens die Chance haben, mit ihren Themen und Ideen durchzudringen."

    Mit Blick auf Reformdebatten vor dem CDU-Parteitag an diesem Wochenende mahnte Rhein außerdem zur Vorsicht. "Wir sollten jetzt erst einmal abwarten, was die Kommissionen aufschreiben, bevor wir schon wieder munter drauflosdiskutieren. Das ist so eine Unart geworden in Berlin", sagte er.

    Rhein ergänzte: "Erst wenn die Ergebnisse da sind, sollte man konkret darüber sprechen. Dann sieht man auch sehr viel genauer, in welche Richtung solche Diskussionen zu führen sind."

