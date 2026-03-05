Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Politikerin Ricarda Lang hat Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) für ihre Haltung zur Energieversorgung in der Iran-Krise scharf kritisiert. Reiche seien bezahlbare Energiepreise für die Verbraucher weniger wichtig als die Profite der Gaslobby, sagte Lange dem Nachrichtensender "Welt TV".

"In dieser Zeit setzt Katherina Reiche als Wirtschaftsministerin auch noch darauf, uns abhängiger zu machen von fossilen Energien. Wer jetzt gerade Gas oder Öl aus anderen Ländern importiert, der importiert am Ende nicht Energie, sondern der importiert vor allem Unsicherheit".

Es sei nun Aufgabe der Bundesregierung, zu überlegen, "wie man Menschen vor dem Preisschock schützt". Das habe eine doppelte Funktion: "Zum einen zu schauen, wie kann man sie jetzt ganz unmittelbar unterstützen. Und ich hoffe, dass die Regierung da endlich mal einen Plan vorlegen wird. Aber zum anderen auch: Wie verhindern wir, dass wir immer wieder in Preisschocks reingeraten?" Das gehe nicht, indem man weiter auf fossile Energien setze.