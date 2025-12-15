Close Menu

    Rivian führt Gespräche mit VW über Fahrzeugsoftware für Verbrenner » Nachrichten

    VW-Werk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: VW-Werk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Irvine (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Elektroautobauer Rivian führt Gespräche über einen möglichen Einsatz seiner Fahrzeugsoftware in VW-Modellen mit Verbrennungsmotor. "Wir reden darüber", sagte Rivian-Gründer und CEO RJ Scaringe dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). Details nannte er nicht.

    Rivian arbeitet seit 2024 in einem Joint Venture mit dem Volkswagen-Konzern zusammen. Das Gemeinschaftsunternehmen soll die Softwarebasis für künftige Modelle in Europa und Nordamerika entwickeln. Bislang galt die Partnerschaft rein für batterieelektrische Fahrzeuge. Die Partnerschaft gilt als zentrales Projekt für VW-Konzernchef Oliver Blume, nachdem der Autobauer mit seiner früheren Softwaretochter Cariad lange mit Verzögerungen und Mehrkosten zu kämpfen hatte.

    Zuletzt hatten Berichte über Probleme und Spannungen in dem deutsch-amerikanischen Gemeinschaftsprojekt für Unruhe gesorgt. Volkswagen und Rivian verweisen dagegen auf Fortschritte bei der Entwicklung. Die nächste Investitionstranche von VW ist an das Erreichen technischer Meilensteine geknüpft.

    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

