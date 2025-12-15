Irvine (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Elektroautobauer Rivian führt Gespräche über einen möglichen Einsatz seiner Fahrzeugsoftware in VW-Modellen mit Verbrennungsmotor. "Wir reden darüber", sagte Rivian-Gründer und CEO RJ Scaringe dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). Details nannte er nicht.

Rivian arbeitet seit 2024 in einem Joint Venture mit dem Volkswagen-Konzern zusammen. Das Gemeinschaftsunternehmen soll die Softwarebasis für künftige Modelle in Europa und Nordamerika entwickeln. Bislang galt die Partnerschaft rein für batterieelektrische Fahrzeuge. Die Partnerschaft gilt als zentrales Projekt für VW-Konzernchef Oliver Blume, nachdem der Autobauer mit seiner früheren Softwaretochter Cariad lange mit Verzögerungen und Mehrkosten zu kämpfen hatte.

Zuletzt hatten Berichte über Probleme und Spannungen in dem deutsch-amerikanischen Gemeinschaftsprojekt für Unruhe gesorgt. Volkswagen und Rivian verweisen dagegen auf Fortschritte bei der Entwicklung. Die nächste Investitionstranche von VW ist an das Erreichen technischer Meilensteine geknüpft.