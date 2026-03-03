Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Sönke Rix wird wohl am Mittwoch vom Bundeskabinett zum neuen Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung berufen.

Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf Regierungskreise. Der 50-Jährige aus Schleswig-Holstein gehörte dem Parlament von 2005 bis 2025 an, zuletzt als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Er war Mitglied der Parlamentarischen Linken und hat sich vor allem mit Bildungs-, Medien- und Kulturthemen beschäftigt.

Der bisherige Präsident Thomas Krüger wurde Anfang September vorigen Jahres in den Ruhestand verabschiedet. Dass Rix sein Nachfolger werden würde, zeichnete sich seit längerem ab. Die offizielle Berufung scheiterte aber dem Vernehmen nach an der Tatsache, dass noch ein Vizepräsident aus den Reihen der Union gesucht wurde. Ob dieser nun feststeht, ist nicht bekannt.