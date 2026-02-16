Close Menu

    Robert Duvall mit 95 Jahren gestorben » Nachrichten

    News Redaktion

    Richmond (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Schauspieler Robert Selden Duvall ist tot. Er starb bereits am Sonntag im Alter von 95 Jahren, wie seine Frau Luciana Pedraza am Montag mitteilte. "Bob passed away peacefully at home, surrounded by love and comfort", schrieb sie.

    Duvall galt als einer der führenden US-Charakterdarsteller und spielte von 1956 bis 2022 in dutzenden Filmen mit. Darunter waren Filmklassiker wie "Der Pate" oder "Apocalypse Now". 1984 wurde er für "Comeback der Liebe" mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar