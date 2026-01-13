Close Menu

    Röttgen fordert mehr Unterstützung für iranische Opposition » Nachrichten

    Norbert Röttgen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unionsfraktionsvize Norbert Röttgen fordert mehr Unterstützung für die Opposition im Iran.

    "Wir müssen den mutigen Menschen im Iran klar und sichtbar unsere Solidarität signalisieren", sagte Röttgen dem Nachrichtenportal T-Online. "Präsident Trump hat mit Strafzöllen reagiert - Europa kann und muss mehr tun. Härtere Sanktionen und die Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation wären ein klares Zeichen der Unterstützung für die iranische Bevölkerung."

    Röttgen sagte: "Das Regime im Iran ist am Ende. Es hält sich nur noch durch Brutalität und Gewalt an der Macht." Für die Iraner sei dies ein historischer Moment, sich vom Mullah-Regime zu befreien.

