Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unionsfraktionsvize Norbert Röttgen (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, der Ukraine Marschflugkörper vom Typ Taurus aus Bundeswehr-Beständen zu liefern.

"Ich halte es für richtig, politisch richtig, den Taurus zu liefern", sagte Röttgen dem Podcast "Berlin Playbook" des "Politico".

Der CDU-Außenpolitiker räumte ein, für Taurus-Lieferungen habe es "nie eine Mehrheit" gegeben, seitdem darüber debattiert werde. Daran habe sich nichts geändert. Seine Meinung habe sich aber auch nicht geändert.

Röttgen sagte, inzwischen verfüge die Ukraine über vergleichbare Waffen. Sie könne inzwischen russische Ziele mit 1.000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt treffen.

Deutschland solle der Ukraine weiterhin auch mit Geld und Krediten helfen. Denn die Produktionskapazitäten für Rüstungsgüter seien inzwischen sehr, sehr groß in der Ukraine. Das, was ihr fehle, sei Geld. Die Ukraine brauche "noch etwas mehr" als jene 90 Milliarden Euro, die von der Europäischen Union als Kreditlinie zur Verfügung gestellt worden seien.