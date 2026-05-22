Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), begrüßt die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, zusätzliche 5.000 US-Soldaten nach Polen zu entsenden.

"Die stärkere Präsenz amerikanischer Soldaten in Polen ist ein wichtiges Signal: Die USA stehen weiterhin zu ihrer Verantwortung für Abschreckung und Verteidigung in Europa. Das begrüße ich ausdrücklich", sagte Röwekamp der "Rheinischen Post". Zugleich könne die Verlegung nach Polen den bereits beschlossenen Abzug von US-Soldaten aus Deutschland zumindest teilweise kompensieren, auch wenn dieser Schritt aus deutscher Sicht "bedauerlich" bleibe, so der CDU-Politiker.

Insgesamt zeige sich aber "immer deutlicher", dass Europa selbst "deutlich mehr Verantwortung" für seine eigene Sicherheit übernehmen müsse. Das gelte insbesondere bei strategischen Fähigkeiten und im Bereich Deep Strike. Diese "Verantwortung" wolle und werde man übernehmen, sagte Röwekamp.