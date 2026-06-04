Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp (CDU), sieht die angekündigten US-Truppenabzüge aus Europa als große Herausforderung, drängt aber zugleich auf einen schrittweisen Übergang zu mehr europäischer Verantwortung gedrängt.

Europa müsse nun eigene Fähigkeiten aufbauen, sagte er dem Magazin Politico. "Es wird darum gehen, möglichst schnell die amerikanischen Fähigkeiten zu ersetzen." Röwekamp räumte ein, dass das nicht kurzfristig möglich sei. "Wir müssen mit den Amerikanern darüber reden, dass wir nicht alles in ein oder zwei Jahren ersetzen können", sagte er.

Die angekündigten Abzüge seien dennoch kein Grund zur Panik. "Es ist auf jeden Fall eine lösbare Aufgabe", so Röwekamp. Europa müsse nun "verteidigungspolitisch erwachsen werden". Deutschland und seine Partner verfügten über die notwendigen Voraussetzungen. "Wir haben in Europa gemeinsam die technischen Fähigkeiten, wir haben das Wissen, wir haben die Produktionskapazitäten, wir haben das Know-how." Nun komme es darauf an, daraus einen gemeinsamen politischen Willen zu formen.