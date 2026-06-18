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    Röwekamp: Hormus-Mandat nur mit defensivem Auftrag » Nachrichten

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    Bundestagssitzung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Bundestagssitzung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), fordert für eine mögliche deutsche Beteiligung an der Sicherung der Straße von Hormus einen defensiven Auftrag.

    Röwekamp sagte der "Rheinischen Post": "Voraussetzung bleibt ein klares völkerrechtliches Mandat und ein defensiver Auftrag."

    Zugleich machte er deutlich: "Wenn nach den Vereinbarungen zwischen den USA und dem Iran eine stabile Nachkriegsordnung entsteht, sollten wir bereit sein, gemeinsam mit unseren europäischen und transatlantischen Partnern Verantwortung zu übernehmen."

    Wer über Europas strategische Handlungsfähigkeit spreche, müsse auch bereit sein, zur Sicherheit kritischer Seewege beizutragen. Das diene zugleich "unmittelbar" den "nationalen Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen", sagte Röwekamp.

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