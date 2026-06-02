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    Röwekamp kritisiert Pistorius wegen Wehrdienst-Regelung » Nachrichten

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    Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), kritisiert Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) für den Umgang mit Bestimmungen zur Abmeldepflicht bei Auslandsaufenthalten beim Wehrdienst und fordert Konsequenzen.

    "Der Vorgang ist extrem ärgerlich und schadet dem Anliegen, junge Menschen freiwillig für den Wehrdienst zu gewinnen", sagte Röwekamp der "Rheinischen Post". Er erwarte, dass der Minister persönlich sicherstelle, dass die rechtliche Unsicherheit sofort abgestellt werde, mahnte der Ausschussvorsitzende. Sollte dazu eine erneute gesetzliche Änderung erforderlich sein, erwarte er umgehend einen geeigneten Vorschlag.

    Die Debatte richte großen Schaden an, so Röwekamp weiter.

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