Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Der deutsche Rapper Apache 207 hat mit seinem Song “Roller” den Weihnachtsklassiker “Last Christmas” von Wham als häufigster platzierter Song in den Deutschen Charts überholt. Das teilte GfK Entertainment am Montag mit. “Roller” ist seit Sommer 2019 in den Top 100 und kommt mittlerweile auf 162 Wochen.

“Last Christmas”, das erstmals an Weihnachten 1984 dabei war, erreicht 161 Platzierungen. Ebenfalls 161 Mal in den Single-Charts vertreten war Tom Odells “Another Love”, das wohl diesen Freitag ebenfalls an “Last Christmas” vorbeiziehen dürfte. Das Liebeslied hat auch schon zehn Jahre auf dem Buckel, wurde in den vergangenen beiden Jahren aber unter anderem durch Tiktok wieder populär und entwickelte sich zum Solidaritätslied für die Ukraine und den Iran. Aktuell rangiert “Another Love” an 17. Stelle; “Roller” auf Position 41.