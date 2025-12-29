Close Menu

    Rotes Kreuz ruft zum Jahreswechsel zur Blutspende auf » Nachrichten

    News Redaktion
    Blutspende (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Blutspende (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Hermann Gröhe, ruft die Bundesbürger auch zum Jahreswechsel zur Blutspende auf.

    "Wir brauchen Blutspenden über das ganze Jahr hinweg", sagte Gröhe der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). "Viele Menschen finden aber zum Jahreswechsel keine Zeit dafür. Andere sind wegen einer Erkältung, Grippe oder Urlaub verhindert. Deshalb ist die Lage im Winter immer etwas angespannt."

    Allerdings könne jeder im Fall einer Krankenhausbehandlung oder als Folge eines Unfalls dringend auf eine Blutspende angewiesen sein. "Deswegen bitte ich darum, zur Blutspende zu gehen. Täglich benötigen wir rund 15.000 Blutspenden. Wir bieten daher bundesweit über 40.000 Termine im Jahr an", sagte Gröhe.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar