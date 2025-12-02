Close Menu

    Studios von RTL und n-tv (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Köln (dts Nachrichtenagentur) - RTL Deutschland hat einen deutlichen Stellenabbau angekündigt. Man wolle die Unternehmens- und Kostenstrukturen noch gezielter auf das Streaming-Geschäft ausrichten, teilte der Privatsender am Dienstag mit. Im Zuge dieser Fokussierung würden rund 600 Stellen an allen Standorten von RTL Deutschland abgebaut.

    Diese Maßnahmen sollen "so sozialverträglich wie möglich" im Rahmen eines speziellen Abfindungsprogramms und mit Altersteilzeitregelungen umgesetzt werden. Die Maßnahmen erfolgten in enger Abstimmung mit den zuständigen Betriebsräten, so RTL.

    "Der Medienmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel", sagte RTL-Chef Stephan Schmitter. "Um langfristig erfolgreich und wettbewerbsfähig zu bleiben, richten wir RTL Deutschland noch konsequenter auf das Streaming-Geschäft aus." Mit dem Wachstum von RTL+ und der geplanten Übernahme von Sky habe man eine "starke Basis" für künftigen Erfolg. Den "notwendigen Personalabbau" werde man "so fair und verantwortungsvoll wie möglich gestalten", so Schmitter.

