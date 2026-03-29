Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der FDP-Landesvorsitzende von Brandenburg, Zyon Braun, kann sich Parteivize Henning Höne als neuen Parteichef vorstellen. "Henning Höne ist ein frisches Gesicht und gleichzeitig ein erfahrener Parlamentarier", sagte er dem "Spiegel".

Höne hatte Ende der Woche angekündigt, auf dem Bundesparteitag Ende Mai für den Parteivorsitz zu kandidieren. Er fordert nach aktuellem Stand Amtsinhaber Christian Dürr heraus. "Wenn es darum geht, Vertrauen zurückzugewinnen, die Vergangenheit hinter uns zu lassen und einen echten Aufbruch zu organisieren, muss ein neues Führungsteam Verantwortung in der FDP übernehmen", sagte Braun. "Henning Höne kann das leisten."

FDP-Präsidiumsmitglied Hans-Ulrich Rülke plädiert mit Blick auf die Vorsitzendenwahl für eine klare Neuaufstellung. "Wir müssen uns von unserer Vergangenheit auf Bundesebene, insbesondere von der Ampel, mit einem ganz klaren Schnitt absetzen", sagte er dem "Spiegel". "Dabei darf es keine Denkverbote geben, bis hin zu einem neuen Namen." Schon nach 2013, als die FDP zum ersten Mal den Wiedereinzug in den Bundestag verpasst hatte, gab es in der Partei eine Debatte über eine mögliche Namensänderung.