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    Rufe aus der CDU nach deutschem Militäreinsatz am Golf » Nachrichten

    News Redaktion
    Deutsches Kriegsschiff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Deutsches Kriegsschiff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der jüngsten Gespräche für ein Ende des Iran-Kriegs pocht der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), auf einen deutschen Militäreinsatz in der Straße von Hormus.

    "Die Stabilität im Golf ist für unsere sicherheitspolitischen Interessen von zentraler Bedeutung. Deshalb halte ich es für richtig, dass wir uns auch selbst einbringen - etwa beim Schutz der Schifffahrtswege in der Straße von Hormus", sagte Röwekamp der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Es geht dabei ausdrücklich nicht um einen Kampfeinsatz, sondern um Verantwortung in einer Phase nach akuten Kampfhandlungen", betonte der Verteidigungspolitiker.

    "Ein solcher Einsatz ist im `Aspides`-Mandat schon so angelegt und regional erfasst", sagte Röwekamp mit Blick auf die entsprechende EU-Marinemission. "Wer verlässliche Stabilität will, darf sich dieser Verantwortung nicht entziehen", mahnte der Verteidigungspolitiker.

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