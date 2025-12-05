Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der designierte BSW-Generalsekretär Oliver Ruhnert will sich künftig für mehr Geschlossenheit in der zerstrittenen Wagenknecht-Partei einsetzen.

"Ich bilde mir ein, dass ich gut erkenne, wer einem Team dabei hilft, erfolgreich zu sein", sagte er der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Ich trete für eine stärkere Geschlossenheit im BSW an, für eine bessere Kommunikation und in der Außendarstellung für eine weitergehende Programmatik."

Zum Rückzug von Sahra Wagenknecht aus dem Parteivorsitz sagte er, Wagenknecht werde jetzt das machen, was sie von Anfang an machen wollte. "Nicht Parteiarbeit, die sie aufreibt - wie sie selbst sagt. Sondern sie wird da agieren, wo ihre Stärken sind: politische Gestaltungsarbeit leisten und Ideen entwickeln", so Ruhnert. "Man könnte das als Think Tank bezeichnen."