Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Rund tausend Menschen sind am Freitag in Berlin einer Aufforderung der IG Metall gefolgt und haben für die Zukunft der deutschen Stahlindustrie demonstriert. Der Demonstrationszug startete am Brandenburger Tor und zog dann weiter Richtung Bundeswirtschaftsministerium. Das Motto der Veranstaltung lautete "Stahl hat Zukunft - bei uns".

Hintergrund ist, dass sich die Stahlindustrie in Deutschland von mehreren Seiten unter starkem Druck sieht. Einerseits liegt das an der Schwäche wichtiger Sektoren der Industrie, andererseits beklagt die Stahlbranche preisgünstige Einfuhren, die vor allem aus China kommen. Auch die hohen US-Zölle sind der Branche ein Dorn im Auge.

Jürgen Kerner, Zweiter Vorsitzender der IG Metall, räumte im Vorfeld ein, dass die Politik in den vergangenen Monaten einiges für die Stahlindustrie getan habe. Sie dürfe aber nicht "auf halbem Weg stehen bleiben" und müsse ihre Versprechen erfüllen.