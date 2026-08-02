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    Russische Behörden: 3 Tote bei Explosion in Moskau » Nachrichten

    News Redaktion
    Polizist in Russland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Polizist in Russland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Bei einer Explosion in einem italienischen Restaurant in Moskau sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und 21 weitere verletzt worden. Gegen 20 Uhr Ortszeit (19 Uhr deutscher Zeit) sei ein selbstgebauter Sprengsatz am Kudrinskaya-Platz nahe des Stadtzentrums detoniert, hieß es.

    Das Nationale Anti-Terror-Komitee (NAK) teilte mit, dass eine Frau, die den Sprengsatz bei sich getragen haben soll, versucht habe, das Restaurant zu betreten, aber von einem Sicherheitsmann aufgehalten wurde.

    Die Explosion tötete demnach die Frau, den Sicherheitsmann und einen Besucher des Restaurants. Das Restaurant, das sich in einem der berühmten Stalin-Hochhäuser Moskaus befindet, veranstaltete zu diesem Zeitpunkt eine private Feier.

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