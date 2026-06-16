Biala Podlaska (dts Nachrichtenagentur) - Die polnische Polizei ermittelt nach der Erschießung des russischen Künstlers Semyon Skrepetsky, der ein scharfer Kritiker von Präsident Wladimir Putin war.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde der 44-Jährige am Montagmorgen in der Stadt Biala Podlaska getötet. Die Stadt liegt nur rund 40 Kilometer von der Grenze zu Weißrussland entfernt. Der Mann wurde auf einem Parkplatz etwa 600 Meter vom weißrussischen Konsulat entfernt niedergeschossen.

Laut Staatsanwaltschaft soll ein unbekannter Mann zunächst drei Schüsse aus einer Handfeuerwaffe auf das Opfer abgefeuert haben. Als der Mann zu Boden fiel, habe der Täter sich ihm genähert und zwei weitere Schüsse aus nächster Nähe abgegeben. Bei der Untersuchung des Körpers wurden fünf Eintritts- und zwei Austrittswunden im Kopf und in der Brust festgestellt.

Der Künstler war für seine öffentlichen Auftritte bekannt, in denen er Putin verspottete und den Krieg Moskaus gegen die Ukraine kritisierte. Er hatte mehrere Jahre in der polnischen Stadt gelebt.

Die Polizei nahm zwei Weißrussen im Alter von 33 und 37 Jahren in der Nähe des Tatorts fest. Ihre Beteiligung an dem Fall werde untersucht, hieß es.