London (dts Nachrichtenagentur) - Ein russisches Kriegsschiff hat im Ärmelkanal offenbar Warnschüsse auf eine britische Yacht abgefeuert. Britischen Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall am Dienstagmittag zwischen der Isle of Wight und der Küste der Normandie und betraf die russische Fregatte Admiral Grigorovich.

Die britische Küstenwache erhielt demnach Meldungen von einem britisch registrierten zivilen Schiff, das nahe der Admiral Grigorovich segelte. Die britische Yacht meldete, dass die Grigorovich Warnschüsse abgegeben habe, nachdem sich die beiden Schiffe im Kanal nahegekommen waren.

Es wurden keine Verletzungen oder Schäden gemeldet, und die Yacht setzte ihre Fahrt fort. Das britische Verteidigungsministerium teilte mit, dass man den Vorfall untersuche.