Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Generalsekretär Martin Huber hat scharfe Kritik an der Teilnahme von AfD-Politikern am Petersburger Wirtschaftsforum von Kremlchef Wladimir Putin geübt.

"Mit ihrer Reise nach St. Petersburg bestätigt die AfD einmal mehr ihre unverhohlene und gefährliche Russlandnähe", sagte Huber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgabe). Wer die Nähe zu Putin und seinem Apparat suche und sich damit instrumentalisieren lasse, stelle ein handfestes Sicherheitsrisiko für Deutschland und Europa dar.

Huber warf der AfD vor, die Interessen Deutschlands zu verraten. "Die AfD spielt im Team Putin und damit auf der Gegenseite von Frieden und Demokratie", sagte er.